نقابة الصحفيين تطلق دورة تدريبية في الإعلام الافتراضي

أعلن مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين عن إطلاق أول دورة تدريبية متقدمة في الإعلام الإفتراضي تحت عنوان: "الإعلام الافتراضي في صالات التحرير.. كيفية إنشاء استوديوهات وتقارير وقصص افتراضية" حيث تشمل الدورة جزء نظري وآخر عملي.

وتشمل الدورة عدد من المحاور أبرزها لماذا الإعلام الافتراضي مهم حاليا ومستقبلا، أدوات ومنصات يجب معرفتها لتطبيق مشروع الاعلام الافتراضي بالمؤسسات الصحفية، كيف تنشأ فكرة مشروع محتوى افتراضي إضافة إلى صناعة القصص بكاميرات ٣٦٠ وأساسيات البلوكتشين و NFTs.

ويقوم بالتدريب خالد عمار مؤسس مشروع الإعلام الافتراضي، ومستشار شبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن، حيث تبدأ الدورة يوم ١٢ - ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢.