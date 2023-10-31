وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل مستشفى نجع حمادي العام الجديدة

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية متكاملة لوضع اللمسات الأخيرة للتشغيل التجريبي لمستشفى نجع حمادي العام الجديدة.

رافقه الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، الدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني، والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة والدكتورة سمر عاطف مديرة التخطيط ومسؤولي مستشفي نجع حمادي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى المقام على 4 طوابق سوف يعمل تجريبياً بداية من أول نوفمبر في استقبال المرضى بالعيادات الخارجية للمستشفي وذلك في تخصصات، الباطنة، الجراحة العامة ، النساء، تنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعي، الأسنان، بإضافة إلي توافر الخدمات المساعدة كالمعمل، الصيدلية، الأشعة، الرنين والسونار.

وأضاف بدران، أنه يجري الآن تركيب الأجهزة وفرش الأَسرة للبدء في التشغيل التجريبي واستقبال المرضى. مشددًا بضرورة تذليل كافة المعوقات لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بما يتلاءم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا.