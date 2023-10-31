عملية لفصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة"

وصل التوأم السيامي النيجيري "حسنة وحسينة" إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض اليوم برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الدفاع لإجراء عمليه جراحيه لفصلهما . تم نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني .

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة وللعمل الإنساني بشكل عام، موضحاً أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.

وأعرب والدا التوأم النيجيري" حسنة وحسينة" عن شكرهما للقياده السعوديه للموافقه على إجراء العمليه الجراحيه ضمن البرنامج السعودى لفصل التوائم الذى يأتى فى مقدمة الأعمال الإنسانيه الرائده التى تقدمها المملكة .