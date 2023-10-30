مجلس رقابة Meta يحذر من تداول مقاطع الأنظمة الغذائية الخطيرة

أعلن مجلس الرقابة في شركة Meta اليوم أنه أيد قرار الشركة بترك منشورين يشرحان بالتفصيل النظام الغذائي لامرأة تايلاندية يقتصر على عصير الفاكهة فقط. ومع ذلك، أوصى مجلس الإدارة الشركة بتقييد تحقيق الدخل من "المحتوى المتطرف والضار المرتبط بالنظام الغذائي" على فيسبوك، حيث يواصل الباحثون صراعهم مع العلاقة المثيرة للقلق بين وسائل التواصل الاجتماعي واضطرابات الأكل.

يصف قرار مجلس الرقابة مقاطع الفيديو، التي تم نشرها في أواخر عام 2022 و2023 بواسطة نفس الحساب – والتي تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين على أنها ضارة. وتفصل المقاطع "محتوى عن الحياة والثقافة والطعام في تايلاند". في كلا الفيديوين المثيرين للمشاكل، يجري رجل مقابلة مع امرأة باللغة الإيطالية حول تجربتها مع "نظام غذائي يتكون فقط من عصير الفاكهة".

ويوضح القرار مدى تأثير مقاطع الفيديو. "في الفيديو الأول، تقول المرأة إنها شهدت زيادة التركيز الذهني، وتحسن حركة الجلد والأمعاء، والسعادة و"الشعور بالخفة" منذ بدء النظام الغذائي، فيما تشارك أيضًا أنها عانت سابقًا من مشاكل جلدية وتورم الساقين، "يقرأ ملخص المجلس. "لقد أثارت قضية فقدان الشهية لكنها ذكرت أن وزنها قد عاد إلى طبيعته، بعد أن فقدت في البداية أكثر من 10 كيلوجرامات (22 رطلاً) بسبب التغييرات في نظامها الغذائي".

أما الفيديو الثاني، الذي تم نشره بعد حوالي خمسة أشهر، فيتابع قصة المرأة، ويسألها عن شعورها بعد مرور عام تقريبًا على نظامها الغذائي الخطير. “ترد قائلة إنها تبدو صغيرة بالنسبة لعمرها، وأنها لم تفقد المزيد من الوزن باستثناء “أربعة كيلوجرامات من الشوائب”، وتشجعه على تجربة النظام الغذائي”. ومما زاد الطين بلة أنها قالت للمحاور إنها تخطط لأن تصبح "منتجة فواكه" بعد الانتهاء من صيامها، مضيفة أنها قد تبدأ "رحلة برانك" تصفها بأنها "تعيش على الطاقة بدلاً من الأكل أو الشرب بانتظام".

مجموعة من الصور لأعضاء مجلس الرقابة في Meta. سلسلة من الصور الدائرية تظهر لقطات بالأبيض والأسود لرأس كل عضو من الأعضاء العشرين.



تمت مشاهدة مقاطع الفيديو أكثر من مليوني مرة ولديها أكثر من 15000 تعليق. شاركت المنشورات أيضًا تفاصيل حول صفحة المرأة على فيسبوك، والتي تلقت زيادة كبيرة في التفاعل بعد المنشور الثاني. وكتب المجلس: "استنادًا إلى بحث أجراه المجلس، تضم صفحة المرأة على فيسبوك 17 ألف متابع وتتميز بمحتوى حول أسلوب حياة المرأة، بما في ذلك نظامها الغذائي". كان كل من منشئ المحتوى وصفحة المرأة على فيسبوك جزءًا من برنامج Meta’s Partner Monetization Program، مما سمح لهما بالاستفادة من النصائح التي قد تكون ضارة.

بعد أن أبلغ المستخدمون عن مقاطع الفيديو، قرر المراجعون البشريون في Meta أن المنشورات لا تنتهك معيار مجتمع الانتحار وإيذاء النفس على فيسبوك. وظلوا مرئيين على فيسبوك. ثم قام مستخدمون منفصلون لكل مقطع فيديو باستئناف القرار أمام مجلس مراقبة Meta.

كان قرار مجلس الإدارة بعدم إزالة مقاطع الفيديو يتعلق بعدم وجود انتهاكات محددة لمعايير مجتمع الانتحار وإيذاء النفس أكثر من الاعتقاد بأن المحتوى غير ضار. على وجه التحديد، لا توفر مقاطع الفيديو "تعليمات لفقدان الوزن بشكل جذري وغير صحي عند مشاركتها مع المصطلحات المرتبطة باضطرابات الأكل"، كما أنها لا "تروج أو تشجع أو تنسق أو تقدم تعليمات لاضطرابات الأكل". حتى أن ذكر المرأة لـ "رحلة البرانا" التي تعتمد على الطاقة فقط، تم تحديده على أنه "وصفي بطبيعته" دون ذكر فقدان الوزن.

أوصى مجلس الإدارة شركة Meta بتعديل سياسات تحقيق الدخل الخاصة بها من أجل "الوفاء بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان بشكل أفضل" فيما يتعلق بـ "المحتوى الضار المرتبط بالنظام الغذائي". يعتبر معظم أعضاء مجلس الإدارة أن الترخيص الحالي لهذا المحتوى "أمر واضح ومثير للقلق".

كتب المجلس: “مع ملاحظة خبراء الصحة والاتصالات لقدرة المؤثرين على استخدام أساليب السرد المباشرة لتأمين تفاعل عالٍ مع محتواهم - إلى جانب انتشار المؤثرين في مجال الصحة - من المهم ألا توفر Meta فوائد مالية لإنشاء هذا النوع من المحتوى”.

يعتقد بعض أعضاء مجلس الإدارة أن إلغاء النقود من هذا النوع من المحتوى كان بمثابة جسر بعيد جدًا. كتب مجلس الإدارة: "بالنسبة لأقلية من مجلس الإدارة، نظرًا لأن إلغاء العملات قد يؤثر سلبًا على التعبير عن هذه القضايا، يجب على ميتا استكشاف ما إذا كانت إزالة العملات هي الوسيلة الأقل تدخلاً لاحترام حقوق المستخدمين الضعفاء". وفي الوقت نفسه، تعتقد أقلية أخرى أن سحب النقود ليس كافيا. "بالنسبة لأقلية منفصلة من أعضاء مجلس الإدارة، يعد إلغاء التداول ضروريًا ولكنه ليس كافيًا؛ ووجدوا أنه يجب على Meta أيضًا تقييد المحتوى المتطرف والضار المرتبط بالنظام الغذائي للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، واستكشاف تدابير أخرى مثل وضع علامة على المحتوى، لتضمين معلومات موثوقة حول المخاطر الصحية لاضطرابات الأكل.

تقول Meta إنه نظرًا لأن مجلس الإدارة أيد قرار Meta بترك كلا المنشورين، "فلن يتخذ أي إجراء آخر يتعلق بهذه الحزمة أو المحتوى".