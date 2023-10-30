أمرت جهات التحقيق بحبس 3 عناصر إجرامية شكلوا بؤرة إجرامية تخصصت في تجارة المخدرات بشبين القناطر، حيث تم ضبط المتهمين وعددهم 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

حبس 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11 كيلو مخدرات وأسلحة نارية بشبين القناطر

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عناصر إجرامية يديرون بؤرة إجرامية لمزاولة نشاط إجرامي في تجارة المخدرات.

وتم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، قامت قوة كبيرة من مباحث مركز شبين القناطر بمداهمة البؤرة، وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو تزن 5 كيلو جرام و32 طربة لمخدر الحشيش تزن 3،200 كيلو جرام.

كما تم ضبط كمية لمخدر الهيروين تزن 3 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس "شابو" و2 بندقية آلية و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة و2 دراجة نارية و4 سلاح أبيض وميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750،000 ألف جنيه تقريبا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دفن جثة موظف سقط من بلكونة بالطابق الثاني بشبين القناطر

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية ، بدفن جثة موظف لقي مصرعه ، إثر سقوطه من بلكونة الطابق الثاني العلوى بمنزله بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول ج ع ش 35 سنة موظف جثة هامدة اثر سقوطه من علو.

انتقلت قوة امنية من مباحث المركز الى مكان الواقعة وبسؤال اهليته أفادوا بانه كان يعانى من مرض نفسى ويجرى علاجه منذ فترة، وأثناء وقوفه في البلكونة اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني العلوى على رأسه وتوفى.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة وتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال شهود العيان.