حصلت بوابة الوفد علي مقطع فيديو جديد ، عن واقعة دهس سيدة ممرض يبلغ من العمر العشرون عامًا ، يكشف ملابسات تورط هذة السيدة عن اصطدام الشاب عبد الرحمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مما أدي الي وفاته في الحال ، وخاصة بعد إخلاء سبيل المتهمة ، وانكارها بارتكاب الواقعة ، فيما حصلت بوابة الوفد الإلكترونية مسبقًا ، على الصورة الأولى لـ"عبدالرحمن" ممرض شهيد لقمة العيش بالخانكة.

بعد إخلاء سبيلها .. ننفرد بفيديو دهس سيدة لممرض في الخانكة

وفي وقت مسبق ، شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادثًا مأساويًا حيث قامت سيدة “ ميكب أرتست "، حيث لقى ممرض حتفه تحت عجلات سيارتها ، ولقي مصرعه اثر إصابته بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ،بمنطقة شارع المستشفى دائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك خلال سير الممرض بالدراجةالنارية الخاصة به للوصول الي حالة مصابة في حالة سيئة ، ومحاولته تخطي السيارة اصطدم بها وسقط أرضا وحدثت إصابته، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

شهيد لقمة العيش.. ميكب أرتست تنهي حياة ممرض تحت عجلات سيارتها بالخانكة

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وسماع شهادة شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي باستقبال جثة مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، جراء حادث تصادم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية كان يقودها "عبد الرحمن إ ح"، 20 سنة، ممرض ، مصاب بكسر بالرقبة ونزيف داخلي بالمخ، وسيارة ملاكي بشارع المستشفى، وذلك حال محاولة المتوفي تخطي السيارة من الجانب الأيمن اصطدم بها واختلت عجلة القيادة بيده وسقط أرضا وحدثت إصابته.

جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.