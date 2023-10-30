فريق الخليج يخطف الترند بعد فوزه على ضمك

فريق الخليج.. احتل فريق الخليج السعودي مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، بعدما فاز على نظيره ضمك اليوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

وخطف فريق الخليج الترند بعد فوزه في مباراة صعبة أمام التي أقيمت اليوم، على ملعب الأمير محمد بن فهد في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الثنائي المصري محمد شريف وطارق حامد، شاركا في المباراة منذ بدايتها، وجاءت أهداف فريق الخليج عن طريق لاعب خط الوسط وو يونغ جانج في الدقيقة 27، ثم تعادل ضمك عن طريق نيكولاي ستانسيوفى الدقيقة 33، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليصل الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، التي حققت الفوز لفريق الخليج بنتيجة 6-5 ليكون ثاني الفرق المتأهلة لدور الـ8.

يذكر أن فريق الفيصلي تصدر ترند جوجل اليوم أيضا لفوزه قبل قليل على فريق النجمة بثلاثية دون رد.

فيما تقام قرعة دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس المقبل.