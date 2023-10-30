أعلنت مجموعة IFG وكيل علامة ساوإيست في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات ساوايست خلال شهر أكتوبر، وضمت القائمة الصادرة عن مجموعة IFG، سيارات "ساوايست DX8s موديل 2024، وساوايست DX7 NOVA موديل 2024، وساوايست DX5 موديل 2024، وساوايست A5 موديل 2023".

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية في السطور التالية الأسعار الجديدة ومواصفات سيارات ساوايست في مصر وفقاً للقائمة الصادرة عن الوكيل الحصري للعلامة.

ساوايست DX8s موديل 2024 في مصر

تقدم مجموعة IFG، السيارة ساوايست DX8s موديل 2024 حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "الأعلى تجهيزاً"Active "لونين".

وتقدم السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 عبر مجموعة IFG، بمحرك 1500 سي سي تيربو كامة علوية مزدوجة 15 صباب، ويحقق المحرك توفير عالي في الوقود ويولد قوة تبلغ 156 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة. كما يوفر عزم دوران بواقع 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة. كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات تبريد زيت.

ويبلغ طول السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 وفقاً للمعلن 4.749 مم وعرضها 1.900 مم وارتفاعها 1.720 مم. كما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2.745 مم وخزان وقود سعة 57 لتر. وتتميز بعجلات ١٨ او 20 بوصة كذلك. كما تأتي بخلوص أرضي بين ١٦٠٠ و٢١٠٠ مم. كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية بين ٨٩ و١٦٨٠ لتر.

وتأتي السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 بوسائل أمان متنوعة تشمل : ESC – EPB - وسادة هوائية للسائق + وساده هوائية للراكب الامامي - حساس متابعة ضغط الهواء بالاطارات - ISOFIX اماكن تثبيت كرسي الاطفال ABS,EBD- EBA - TCS - كاميرا خلفية - نظام مساعد لصعود المرتفعات - ايموبليزر -هيكل السيارة عالي القوة - تشغيل محرك السيارة عن بعد.

وتشمل التجهيزات الخارجية في السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024، مصابيح أمامية وخلفية ليد وقضبان تحميل فوق السقف واسبويلر خلفي مع مصباح فرامل علوي هوائي زعنفة القرش ومرايا بتعديل كهربائي.

وتتوفر السيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 عبر مجموعة IFG، بسبعة مقاعد مع العديد من التجهيزات التي تشمل : عجلة قيادة جلد ومساندة راس أمامية وخلفية قابلة للتعديل وتكييف هواء وفتحات تهوية للمقاعد الخلفية وتعديل عجلة القيادة في اتجاهين ولمسات جلدية ناعمة علي الكونسول الوسطي وزجاج كهربائي بتحكم بلمسة واحدة ومرأة رؤية خلفية كهربائية مع تدفئة ومقلعد جلدية مريحة وتعديل كرسي السائق في ٦ اتجاهات. كما تشمل تعديل كرسي الراكب الأمامي في ٤ وضعيات ومسند ذراع خلفي.

كما يتوفر بالسيارة ساوايست DX8s، موديل 2024 بمثبت سرعة وزر ستارت ستوب للمحرك ودخول للسيارة بدون مفتاح وفتحات USB أمامية وخلفية ومخارج ١٢ فولت أمامية وخلفية وفتحة سقف بانورامية تفتح بضغطة واحدة ووضعية قيادة ايكو صديقة للبيئة بجانب وضعية سبورت . كما توفر شاشة ١٢.٣. بوصة رقمية بلوحة القيادة وشاشة ١٠.٢٥ بوصة للعدادات وبلوتووث وMP4 وعجلة قيادة متعددة المهام وكمبيوتر رحلات ونظام صوت ستيريو ثلاثي الابعاد محيطي مع 6 سماعات.

أسعار السيارة ساوايست DX8s موديل 2024

وتقدم مجموعة IFG السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2024 بسعر 915 ألف جنيه.

سيارات ساوايست DX7 NOVA موديل 2024

تقدم مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري والوحيد لسيارات ساوايست في مصر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات DX7 NOVA حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "هاي لاين" موديل 2024.

وأخطرت IFG شبكة موزعيها اليوم بالأسعار الجديدة للسيارة DX7 NOVA موديل 2024 حيث أصبح سعرها الرسمي 905 آلاف جنيه.

أبعاد DX7 NOVA

تقدم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ساوايست DX7 NOVA بأبعاد "الطول و العرض و الارتفاع - /4570/1905/1720 mm"، وتأتي قاعدة عجلات/ 2700mm، وبيلغ أقل ارتفاع عن الارض -/200mm، أما وزن السيارة فارغة- /1545kg، وسعة خزان الوقود -/55litre، ومقاس الإطارات/235/55R18.

المواصفات الفنية لـ ساوايست DX7 NOVA

تقدم السيارة بمحرك ميتسوبيشى - ايرو سبيس بشاحن تيربو، كامة علوية مزدوجة 16 صباب لتوفير وقود عالى و نظام متغير لتوقيت فتح الصبابات

السعة اللترية/cm3 1499، بقوة - حصان/ لفه / دقيقه/(198)/5600، وأقصى عزم - نيوتن متر / لفه دقيقه/285/1500-4500، أما صندوق التروس/فتيس أوتوماتيك دوال كلاتش 7 سرعات - تبريد زيت (Germany Getrag.

أنظمة وتجهيزات DX7 NOVA

نظام قياده موفر للوقود ECO MODE

نظام قياده رياضي SPORT MODE

فتحه سقف بانورما بمفتاح واحد للغلق و الفتح

مصباح أمامي مدمج مزدوج العدسة

مصابيح أمامية أوتوماتيكية بفتح وإغلاق من خلال استشعار الضوء الذكي

مصابيح Wingspan LED تعمل خلال النهار

اضاءه (اتبعني للمنزل) للاناره بعد الركن

نظام اضاءه AFS للتوجيه الاوتوماتيكي عند الدوران

كشاف ضباب أمامي / خلفي عالي الاختراق

تقنيه LED السهم للاضاءه الخلفيه

مرأه تعتيم اوتوماتيك

اضاءه المرأه الجانبيه عند اقتراب المفتاح من السياره

سخانات للمرأه الجانبيه لازاله الضباب

مرايات ضم كهربائيه

زجاج عازل عالي القوة

أنابيب عادم مزدوجه

كونسول مركزي ناعم الملمس ومغطى بالجلد باللون الأسود

شاشه عدادت مقاس 7 بوصه عاليه الوضوح

ازرار متعدد الوسائط بعجله القياده

عجله قياده قابله للتعديل بأربعه اتجاهات

مقاعد من الجلد الفاخر

تعديل وضعيه كرسي السائق في 6 اتجاهات كهربائيا

تعديل وضعيه كرسي الراكب الامامي يدويا في 4 اتجاهات

مساند راس اماميه قابله للتعديل

دواسة ترحيب بأربعة أبواب

شماسات اماميه مع مراه و حافظه للكروت

جراب نظاره

دعامات حمايه لجسم السياره 360 درجه

نظام التحكم الإلكتروني في ثبات الهيكل (ESC)

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)

نظام الفرامل المساعدة (BAS)

نظام الحماية من الانقلاب SUV الاحترافي لـ ROP

نظام التحكم الذكي في الجر (TCS)

التحكم الذكي في مساعدة الصعود (HAC)

التحكم في نزول المنحدرات (HDC)

نظام إشارة الطوارئ (ESS)

نظام تجاوز الفرامل (BOS)

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)

نظام التحذير من الحوادث (AWS)

وسادة هوائية مزدوجة لمقعد السائق و الراكب الأمامي

وسادة هوائية جانبية

تذكير بعدم ربط حزام الأمان لمقعد السائق و الراكب الأمامي

قفل المحرك الكتروني ضد السرقة

حساس اماي عالي الحساسية

حساس خلفي عالي الحساسيه

تركيبات مقاعد سلامة الأطفال ISO FIX

ضوء تحذير السلامة خلف الباب

قفل امان للاطفال

نظام النقل الالكتروني

فرامل الانتظار الكهربائية (EPB)

نظام AUTO HOLD عند التوقف المؤقت

دخول السياره بدون مفتاح (بصمه)

تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح

مفتاح لبدء تشغيل المحرك / تكييف الهواء عن بعد بدرجة حرارة ثابتة

نظام التحكم في السرعة

تكييف هواء مزدوج

نظام تصفية ذكي PM2.5

منفذ مزدوج USB بالصف الامامي

مخرج هواء مركزي في المقعد الخلفي

رفع الزجاج بضغطه واحده للاربعة أبواب + (مانع في حاله وجود حاجز)

حساس مطر

مخرج طاقة أمامية / خلفية 12 فولت

شاشه متعدد الوسائط مقاس 10 بوصه تعمل باللمس

هاتف بلوتوث / وظيفة الموسيقى

عدد 6 سماعات ستريو محيطية

تتوافر السيارة DX7 NOVA بباقة متميزة من الألوان الخارجية (أزرق - نبيتي - اسود - ابيض).

تقدم IFG جروب السيارة بضمان 6سنوات او 160,000الف كم (طبقا للشروط و الاحكام).

ساوايست DX5 موديل 2024 في مصر

تتوافر السيارة ساوايست DX5 موديل 2024 حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "توب لاين" بسعر 779000 جنيه.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في نقاط سريعة أبرز مواصفات وتجهيزات السيارة ساوايست DX5 موديل 2024.

مواصفات ساوايست DX5 موديل 2024

الأبعاد (مم) : 4406/1840/1680

عدد المقاعد : 5 seats

قاعده العجلات : 2615

نوع المحرك : محرك ميتسوبيشى الومنيوم بالكامل - مايفيك بشاحن تيربو

السعة اللترية/ سم مكعب : 1499

صندوق التروس : فتيس CVT من الجيل الثالث 8 سرعات أوتوماتيك Belgium PUNCH

القوة - اقصي عزم - حصان/ لفه دقيقه : 156 / 5600

أقصى عزم (نيوتن/ لفه دقيقه) : 225/2000-4000

سعة خزان الوقود (لتر) : 45

نظام التعليق الامامي و الخلفي : ماكفرسون أمامى مستقل / خلفى مستقل متعدد الوصلات

نظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى

نظام التوجيه : باور ستيرنج كهربائى

نظام فرامله اليد : فرمله يدوية

مقاس الاطارات : 215/55R18

أنظمة السيارة

نظام التعليق الامامي/الخلفي : ماكفرسون أمامى مستقل / خلفى مستقل متعدد الوصلات

نظام الفرامل : ديسك أمامى/ ديسك صلب خلفى

نظام التوجيه / باور ستيرنج كهربائى

فتحه سقف

نظام ليد نهاري متكامل مع اضاءه هالوجين(ارتفاع قابل للتعديل)

كشافات ذكية كاملة حساسة اوتوماتيكية

التحكم فى زمن اغلاق الكشافات بعد النزول من السياره

مستوي اضاءة محترف لكشافات الضباب الامامية و الخلفية

نظام اضاءة ذكي

اضاءه LED خلفيه

روف راك الومنيوم

جنوط الومنيوم مقاس 17

مرآة الجانبية كهرباء

مرآة الرؤية الخارجية بوظيفة التسخين الفوري كهربائيا

حامل امتعه للسقف

سبويلر خلفى

حمايه اسفل المحرك

كنصول بالمنتصف مكسى جلد بلون اسود

جلد ناعم للابواب

عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد الطبيعي

مقاعد جلدية فاخرة

6 حركات لتعديل مقعد السائق يدويا

4 حركات لتعديل مقعد الراكب يدويا

المقعد الخلفي يمكن طيه بنسبة 4/6

شاشة تعمل باللمس بألوان واضحة 7انش ( تواصل الهاتف ذكي بالشاشة المزدوجة - بوظيفة التحكم المتبادل)

نظام اتصال عبر WIFI

نظام عرض حالة الطريق في الوقت الحالي

MP3 + MP4 + MP5 + مخرجUSB

نظام بلوتوث للسيارة

نظام سماعات للصوت بتقنية ال (3D): 6

نظام تنقية الهواء

مثبت السرعة - نظام الحد الأقصى للسرعة

وصلة يو اس بي مزدوجة للشحن

ضغطة زر واحده لرفع الشباك من المقعد الرئيسي مع خاصيه عدم الاغلاق لوجود عائق

هيكل عالي القوة 360 درجة

نظام فرامل ABS مانع الانزلاق + نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيا

نظام تحكم كامل الابعاد في الثبات الكترونيا

نظام محترف للحماية من الانقلاب

نظام ذكي للتحكم في الجر

نظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات

نظام تحكم للمساعدة في هبوط المنحدرات

نظام تحذير لفرامل الطوارىء

خاصيه عدم التحرك عند ضغط بدلات الوقود و الفرامل معا

نظام ذكي مساعد لفرامل الطوارىء

نظام التحذير من المصدمات

نظام ذكي لمراقبة ضغط الاطارات

وسادة هوائية مزدوجة للمقعد الرئيسي و الامامي

مانع نشغيل المحرك ضد السرقه

رادار خلفي عالي الحساسية للركن

اماكن تثبيت كرسى الاطفال

قفل الابواب لسلامة الطفل

اللون الخارجي للسيارة (نبيتيxأسود - كحلي- ذهبي فاتح - أبيضxأسود - أزرقxأسود - - كحليXاسود)

لون الفرش الداخلي (أسود )

ساوايست A5 موديل 2023 في مصر

تتوافر السيارة ساوايست A5 موديل 2023 حالياً بفئة واحدة من التجهيزات "فلاج شيب" بسعر 605000 جنيه.

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في نقاط سريعة أبرز مواصفات وتجهيزات السيارة ساوايست A5 موديل 2023.

مواصفات ساوايست A5 موديل 2023

قدره المحرك : CC1500 ميتسوبيشي مايفك الجيل الجديد

ناقل الحركه :CVT

الابعاء : 4588/1780/1485

سعه خزان الوقود : 50 لتر

مقاس الاطارات : 195/60 R16

العزم / عدد اللفات : 143/6000

القدره الحصانيه : 120

معدل استهلاك الواقود : 7 لتر كل 100 كيلو

النظم و التجهيزات

نظام تعليق ماكفيرسون امامي مستقل

نظام تعليق خلفي مستقل

نظام اضاءه نهاريه LED مع عدسات

امكانيه تعديل زوايا الاضاءه الاماميه

مستشعر اضاءه الطرقات

نظام اضاءه امامي للتبعك للمنزل ( تاخير زمن غلق الاضاءه )

اضاءه الاسبويلر الخلفي LED

مرايات كهربائيه مع حساسات حراره

حساسات مطر

زجاج السياره عازل للحراره و الاتربه

دعامات فولازيه مقاس 15 بوصه

جنوط رياضيه مقاس 16 2 لون

كنسول وسطي مغطي بطبق ناعمه

فرش الابواب 2 لون

طاره قابله للتعديل 3 درجات

طاره مالتي

فرش جلد

اضاءات داخليه

شاشه وسطيه تعمل باللمس فائقه الدقه مقاس 9 بوصه

2 مدخل USB

نظام بلوتوث

نظام صوتي محيطي 3D

عدادات ديجيتال مقاس 7 بوصه

دخول السياره بدون مفتاح مع بصمه

امكانيه تشغيل التكييف و اداره المحرك عن بعد

مثبت سرعه ذكي

عدد 2 وسائد هوائيه بالمقاعد الاماميه

فرامل ABS و EPD

حساس ضغط الهواء بالاطارات

حساسات ركن خلفيه مع كاميرا فائقه الوضوح

اماكن لتثبيت كرسي الاطفال ISO FIX

مضادات للاصطدام بالاربع ابواب

تقدم السيارة ساوايست A5 بضمان 5سنوات او 150,000الف كم (طبقا للشروط و الاحكام)