استادات للاستثمار الرياضى: الدولة المصرية حريصة على إرساء دعائم اقتصاد قوي

شهدت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين انطلاق مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية .. الفرص والتحديات"فى دورته ال26 برئاسة دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، وبحضو شخصيات رفيعة المستوى : ضيف شرف المؤتمر تمارا فوتيتش السيدة الأولى لجمهورية صربيا . سمو الشيخة مريم الصباح "مرايم الخير" مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل بن عاكف الفايز والذى أناب عنه سعادة العين المهندس عبد الحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني..وممثلى 32 دولة.

وحضر المؤتمر كذلك ممثلى الوزارات الراعية والسفراء و جامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية . المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بجامعة الدول العربية . لواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد والبحر الأحمر السابق ومستشار اللجنة العليا باتحاد المستثمرات العرب . ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة . والمهندس رامى غالى رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد .و الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر استادات للاستثمار الرياضي. أون باسيف للذكاء الاصطناعى. مجموعة تى سى آل للمنظفات صديقة البيئة .

وقال المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية الشريك الإستراتيجي للمؤتمر، التي ألقاها نيابة عنه العقيد حسني التميمي مدير قطاع العلاقات الحكومية، أعرب عن أهمية المشاركة فعاليات لقاء بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.



وأشار إلى أن الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على إرساء دعائم اقتصاد قوي، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، والتعريف بالفرص الواعدة في شتى القطاعات في مصر.

وقال إن قطاع الرياضة، شهد تطوراً وطفرة كبيرة على كافة المستويات مما خلق مناخاً جاذباً للاستثمار، وأن شركة استادات كانت نتاج هذا المناخ الاستثمارى وصارت رقماً صحيحا فى معادلة الاستثمار الرياضى، بما تملكه من خبرات وإمكانيات لإقامة مشروعات رياضية داخل وخارج البلاد، وقدرة كبيرة على إدارة المنشأت الرياضية، مما نتج عنه خلق بيئة عمل محفزة للاستثمار بالقطاع الرياضى، وتشجيعاً للكيانات الرسمية والخاصة ورجال الأعمال لتوجيه استثماراتهم صوب الرياضة من خلال نماذج وأمثلة عديدة اقتحمت المجال، ومن ثم ترسخت عقيدة الاستثمار الرياضى كأحد الآليات الأساسية لنهوض المجتمع اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا.

وأعلن عن ترحيب شركة استادات، بأى تجارب استثمارية فى مجال الرياضة، داخليا وخارجياً، والمساهمة فى تقديم خبراتها سواء فى إقامة المنشآت وإدارتها، أو فيما يتعلق بكل أنواع الاستثمار الرياضى، ومد يد العون لكل الكيانات الراغية فى الاستعانة بخبراتنا.