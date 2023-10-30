رئيس الوزراء البريطاني يُطيح بمساعده بعد مُطالبته بالهُدنة بين إسرائيل وحماس

أصدر رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك"، قرارًا بإقالة مساعده النائب المحافظ بول بريستو، بعد مُطالباته بوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الإثنين.

وطُرد النائب البريطاني المحافظ بول بريستو، الذي شغل منصب السكرتير البرلماني الخاص لوزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان، بعد رسالة أرسلها إلى سوناك الأسبوع الماضي اتهم فيها إسرائيل بتنفيذ عقاب جماعي على شعب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لقد طُلب من بول بريستو ترك منصبه في الحكومة بعد تعليقات لم تكن متوافقة مع مبادئ المسؤولية الجماعية".

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قاعة أفراح وسط غزة

استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قاعة أفراح في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

واستشهد حتى اللحظة جراء قصف الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قاعة "طل القمر" أكثر من 20 شخصًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 8306 شهداء، و21 ألفًا و48 إصابة.