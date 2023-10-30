جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح بإدخال الوقود للفلسطينيين

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على إمعان الاحتلال في خنق غزة بكل سبيل، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث، إنهم في كيان الاحتلال لن يسمحوا بإدخال الوقود إلى غزة الذي تشتد الحاجة إليه بشكل كبير.

وتُعاني المستشفيات أكثر ما تُعاني من نقص أو بالأحرى انعدام الوقود اللازم لأعمالها، كما نفذ الوقود بالفعل في كثير من المناطق والمؤسسات الصحية وغيرها.

واسشهد أكثر من 8300 شهيد في غزة منذ السابع من أكتوبر.

الاحتلال الإسرائيلي يُصدر بيانًا بشأن المُجندة المُحررة من أسر حماس

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن أوري مجيديش، المُجندة التي تم تحريرها من الأسر في قطاع غزة قدمت تفاصيل مُذهلة، مُشيرًا إلى أن لديها ذاكرة كبيرة، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم الإثنين.

وأوضح هاجاري، أن مجيديش تمكنت من تذكر كل ما رأته في قطاع غزة.. وسنستخدم هذا في العمليات المستقبلية.

وأضاف: مجيديش تحدثت وقدمت تفاصيل مثيرة للدهشة وقدمت معلومات من ذاكرتها بطريقة مذهلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، تحرير مجندة كانت أسيرة لدى حماس خلال عملية برية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك: تم تحرير مجندة الليلة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.