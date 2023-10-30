إبراهيم عيسى: تغيير صورة “فيسبوك” بعلم فلسطين مشهد مكرر منذ 15 عاما

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن تكرار نفس التصرفات والإجراءات لن يأتي بنتائج جديدة أو مختلفة، موضحًا أن تكرار التصرفات بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة هو ممارسة للعجز باعتزاز، معقبًا: "أمة في قعر الحضارة.. الشعوب العربية بتقطع جلدها تنفيسًا عن غضبها تجاه العدوان الإسرائيلي".

تعليق الإعلامي إبراهيم عيسى على رد فعل المجتمع العربي على العدوان الإسرائيلي

وأوضح “عيسى”، أن أي أزمة وعدوان إسرائيلي يبدًا دائمًا بمشهد جمع التبرعات ونشر صور الأطفال المقتولين، متابعًا: "ومن ثم نشر مشهد صورة الطفلة وهي تبكي وتغير صورة فيسبوك بعلم فلسطين وإدانة أمريكا هو مشهد متكرر كل أزمة ردود فعل الشعوب والحكومات تجاه الإرهاب المستمر ليس فيها أي جديد"، وذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين.

ونوه الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن في أي أزمة يعيشه الأشقاء الفلسطيني في غزة تبدأ بعملية من حماس وهو مشهد تكرر منذ 15 عاما، مؤكدًا أنه ليس هناك جديد في الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة، مضيًا: "المزايدة والإدنة وتبادل الاتهامات والشحب والإدانة أسلوب عربي دائم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر".