بوتين يُؤكد: "مُفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية"

صرح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بأنه لا يُمكن تبرير قتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وأوضح بوتين، أن الولايات المتحدة تقف وراء الأحداث بالشرق الأوسط وأوكرانيا، مُشيرًا إلى أن لا سبيل لمساعدة الفلسطينيين إلا بقتال من يقفون وراء الصراع ونحن نقاتلهم في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي، أن مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية.

وفي وقت سابق، قال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن فلسطين تقدر موقف روسيا وتلاحظ بشكل خاص الدعم الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين، خلال الفترة الأكثر صعوبة.

بوتين ساخرًا من بايدن: "أدعوك إلى الشاي بمُناسبة خسارة الحرب"

سخر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، من زعم نظيره الأمريكي "جو بايدن"، بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا، داعيًا إياه إلى "فنجان شاي بهذه المُناسبة"، لو كان صادقًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الأربعاء.

وردًا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي في أعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد - طريق واحد" في بكين، قال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعًا".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، "يوري أوشاكوف"، أن الاتصالات بين الرئيس "فلاديمير بوتين"، ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "غير مُخطط لها"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.