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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

حالة ذعر تنتاب مرضى السرطان بالمستشفى التركي بعد قصفه من قبل الاحتلال.. فيديو

مرضى السرطان في المستشفى
مرضى السرطان في المستشفى التركي

عرضت فضائية “الحدث”، مساء الاثنين، مقطع فيديو لحالة من الذعر الشديد انتابت مرضى السرطان في المستشفى التركي بعد قصفه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة الخاص بمرضى السرطان للمرة الثانية، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

 

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 وسقط سقف مستشفى الصداقة التركي والنوافذ على مرضى السرطان جراء قصف الاحتلال المستمر، وذلك حسبما أكد مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة صبحي سكيك.

 وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بـ قطاع غزة، أن هناك إلحاق أضرار بليغة في مستشفى الصداقة التركي الوحيد لـ مرضى السرطان نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطها بشكل متكرر.

 وأضافت وزارة الصحة بـ غزة، أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء تحطيم مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة.

 وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بحرمان مرضى السرطان من الأدوية والسفر للعلاج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهدافه المستشفى التركي.

 

 

 وفي وقت سابق برر نتنياهو قصف المستشفيات زاعمًا: "أن سلاح الجو الملكي البريطاني قصف مقر الجستابو في كوبنهاجن، وكان هذا هدفًا مشروعًا، وبدلًا من ضرب مقر الجستابو أخطأ الطيار وقصف مستشفى للأطفال وأحرق 84 طفلًا، لا يمكن اعتبار ذلك جريمة حرب، ولا أحد اتهم بريطانيا بأنها ترتكب جريمة حرب، بل هي خطوة حرب، وكان الحلفاء يعرفون أن الحرب ضد النازية يجب أن تستمر، لأن الحضارة الإنسانية كانت على المحك"، على حسب قوله

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