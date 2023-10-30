عبدالسند يمامة: لابد من إجبار إسرائيل على وقف الحرب

استئناف مفاوضات السلام وحل الدولتين ضرورة ملحة للمنطقة

فشل مجلس الأمن فى منع المذابح للفلسطينيين عار على المجتمع الدولى

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه يجب على المجتمع الدولى أن يجبر إسرائيل على وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى التى فاقت الحدود. وأشاد الدكتور عبدالسند يمامة بالدور الكبير الذى تقوم به مصر من أجل وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطينى. وقال الدكتور عبدالسند يمامة فى تصريحات صحفية لـ«الوفد» إنه يجب استئناف مفاوضات السلام والجلوس على طاولة المفاوضات، واحترام الشرعية الدولية بعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر عبدالسند يمامة تخاذل المجتمع الدولى بشأن الحرب على غزة بهذه الهمجية البشعة، كما استنكر فشل مجلس الأمن الدولى فى إصدار قرار بوقف الحرب فى غزة، رغم كل هذه المجازر والمذابح التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى. وطالب الدكتور عبدالسند يمامة الأمة العربية بضرورة الضغط بكل قوة من أجل وقف الحرب ومنع سياسة العقاب الجماعى التى تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن موقف مصر صلب بشأن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين أنفسهم يدركون خطورة التهجير وما يتبعه من ضياع للقضية الفلسطينية. وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن اتفاقية جنيف تقضى بأنه لا يحق لدولة محتلة أن تطرد السكان إلى دولة أخرى.