فكرية أحمد فى تأبين شهداء الصحفيين بفلسطين:دفعوا حياتهم لتوثيق جرائم إسرائيل لإيقاظ الوعى العربي

قالت الكاتبة والروائية فكرية أحمد إن الصحفيين الذين استشهدوا فى فلسطين لم يدفعوا أرواحهم هباءً، بل إنهم وثقوا بالقلم والصورة من أرض الواقع جرائم الاحتلال الصهيونى الوحشية لتكون شاهدًا أمام التاريخ، وحتى يتمكن أصحاب الحق وأسر الضحايا من استخدام كل هذه الوثائق، لتقديمها إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب، لمحاكمة ومعاقبة المجرمين الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين العزل فى غزة من الأسر والنساء والأطفال، بزعم الدفاع عن أنفسهم فى أرض ليس لهم أصلا الحق فى الوجود عليها كمحتل صهيونى.

وأضافت فكرية أحمد أن الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين حين يكشفون أمام العالم تلك الفظائع والمذابح التى يرتكبها جنود الاحتلال ليس الهدف من هذا بالطبع إثارة البكائيات أو نشر الإحباط لدى الفلسطينيين ورجال المقاومة، بل على العكس أنهم أيقظوا الوعى العربى لدى هذا الجيل والأجيال القادمة بحقيقة إسرائيل الإجرامية التى كانت قد بدأت تنزاح من الصورة مع لهاث التطبيع، وأسقطوا عنها ورقة التوت لتظهر وحشيتها بكل جلاء أمام العالم وهى التى تتغنى برغبتها بالعيش فى سلام وأمان.

وأكدت فكرية أحمد أن نشر الحقائق أشعل معانى العروبة لدى الشعوب العربية من جديد، وسينشأ هذا الجيل والأجيال القادمة وهم على وعى ودراية بماهية وحقيقة العدو الصهيونى وجرائمه، فلن يسنوا مشاهد الدم وأحزان الفقد لإخوانهم فى فلسطين، لقد زرعت إسرائيل مجددًا الكراهية ورغبة الثأر فى نفوس الشعوب العربية، وسيدفعون الثمن.

وثمنت الكاتبة دور نقابة الصحفيين، حيث دعا مجلس النقابة برئاسة النقيب خالد البلشى النقابات النوعية الأخرى لتنسيق جهود الدعم والإغاثة للمنكوبين فى غزة، ولم يتوقف ذلك على الدعم بالكلمة بل بجمع المساعدات والتبرعات والتواصل الدائم مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين.