ساكا: سأبذل قصاري جهدي مع اَرسنال

شدد بوكايو ساكا، جناح اَرسنال الإنجليزي، على أنه سيبذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الفوز بالمباريات المقبلة والحصول على الألقاب مع الجانرز.

وكان اَرسنال قد خسر لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الجولات الأخيرة أمام مانشستر سيتي، بعد المنافسة الشرسة بينهما.

وكشف ساكا في تصريحات لصحيفة “مترو” الإنجليزية، عن أنه يُركز خلال الفترة المقبلة في المباريات مع الجانرز وما يمكن أن يقدمه مع الفريق الإنجليزي.

وتابع: “خلال الفترة المقبلة تركيز لن يكون على أي إرهاق، فأنا أريد بشكل مستمر لأن أكون في الملعب، وبذل قصارى جهدي مع الجانرز”.

وأردف ساكا تصريحاته: "في حالة تعرضت لإصابة واضطررت إلى الخروج، فبالتأكيد سأفعل ذلك، لكن طالما أنني موجود وأنا مستعد للعب، سأبذل دائمًا قصارى جهدي وأخبرهم أنني أريد اللعب".

ورفع اللاعب راية التحدي، حيث أكد بإنه يستطيع أن يخوض 70 مباراة مع الفريق خلال الفترة المقبلة: "أظن أنني أستطيع، فعند النظر لأفضل اللاعبين، تجد أنهم يلعبون كل ثلاثة أيام ويفوزون بالمباريات لفريقهم".



وأوضح: "أنني أحاول أن أكون على هذا المستوى، ومن المؤكد أنني لكي أكون على هذا المستوى أحتاج إلى دفع نفسي، بالطبع الأمر صعب، لكنني أحاول القيام بذلك وبذل قصارى جهدي".

الجدير بالذكر أن ساكا نجح في المشاركة خلال 87 لقاء مع الجانرز في الدوري الإنجليزي، قبل أن يغيب عن موقعة السيتي خلال الشهر الجاري.