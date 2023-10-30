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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه

وزير الري يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه، قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بتكريم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للمزارعين ، معربا عن سعادته بهذه النماذج المتميزة خاصة انها تقدم تجربتها الحقيقية المنفذة على الأرض كنموذج لغيرهم من المزارعين .

وأضاف أن الهدف من تطبيق هذه التجارب المميزة هو ترشيد إستخدام المياه وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة المزارع من خلال زيادة الانتاجية المحصولية وبالتالي زيادة العائد المادى للمزارع .

واكد على السعى الدائم لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى منها وزيادة الانتاج وتقليل الاستيراد ، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تطوير المنظومة المائية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية .

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