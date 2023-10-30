صحي لأطفالك.. حضري ساندوتش مربى الفراولة من دون سكر

المربى من الساندوتشات الشهيرة التي لا يستغنى عنها أحد في المدارس والجامعات، فتمد الجسم بالطاقة والنشاط، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات مما تسبب زيادة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة صحية لعمل مربى الفراولة من دون سكر.

مربى الفراولة

طريقة عمل مربى الفراولة من دون سكر

المقادير

- الفراولة : 4 أكواب (فراولة بوريه)

- عصير الليمون : ربع كوب

- العسل : كوب

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

طريقة التحضير

اخلطي بوريه الفراولة مع العسل.

سخني الماء حتى يغلي في قدر على النار، ثم أضيفي مزيج الفراولة بالعسل.

أضيفي الليمون إلى الخليط.

حركي المكونات واهرسيها جيداً، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه حتى يبرد تماماً.

احتفظي بمربى الفراولة في برطمان زجاجي في الثلاجة.