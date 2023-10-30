لجنة مشتركة لمعاينة خط ربط محطة صرف القنطرة شرق بالإسماعيلية ببحر البقر

تابع اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية

أعمال اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية. والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب وجهاز الري بشرق القناة معاينة خط ربط محطه صرف القنطرة شرق بالإسماعيلية بمحطة بحر البقر.





وأكد المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينة رئيس اللجنة أن المعاينة قد تمت علي أرض الواقع لخط الطرد وجاري رفعها للتنسيق والاعتماد، مشيرا إلى أنه تم ربط محطة القنطرة الثنائية بالمحطة المليونية محطة بحر البقر سيساهم في حل مشكلة البرك الموجودة. وذلك سيساعد في استمرار سير قطار التنمية التي تقوم بها الدولة شرق القناة لتعميرها

وأشاد اللواء محمود شبايك رئيس المركز والمدينة بقرار مجلس الوزراء بشأن ربط محطة صرف صحي القنطرة شرق وتوابعها من قري بمحطة صرف بحر البقر وأكد أنه قريبا سيتم تنفيذ المشروع بعد اعتمادة والتنسيق وأشاد رئيس المركز والمدينة بمتابعة اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سييقضي تماما علي مشاكل الصرف الصحي شرق قناة السويس بتلك الأرض المباركة التي تم تحريرها بدماء زهرة شباب الوطن.