مولتن كيك بالكاكاو.. حضريها على خطى المطاعم

مولتن كيك من الحلويات الشهيرة في المطاعم، فتتميز بإحتوائها على الكاكاو الصحي ومذاق الشوكولاتة اللذيذ، لذا نقدم لك طريقة عمل مولتن كيك بالكاكاو مثل المطاعم.

مولتن كيك

طريقة عمل مولتن كيك بالكاكاو

المقادير

- زبدة : ربع كوب (مذوبة)

- بيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي السكر، والفانيليا، والبيض، والزبدة في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي بودرة الكاكاو والدقيق مع الخلط المستمر حتى يتجانس الخليط تماماً.

وزعي الخليط في كوبين مخصصين للفرن.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الأكواب إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى ينضج المولتن كيك، ثم قدميه.