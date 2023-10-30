هتك عرض.. تفاصيل واقعة مساكن الشيراتون

أحالت نيابة شمال القاهرة الكلية، مالك محل إطارات بمنطقة مساكن الشيراتون لاتهامه بهتك عرض سيدة أجنبية وملامسة جسدها بالقوة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، حيث قال “أنا شغال صاحب محل كاوتش وامباح العصر الساعة 4 ونص تقريباً ، كنت شايل بطارية وكابلات بنوع عربية بعملها توصيلة ومعدي في الشارع، فجأة شبك الكابل بشنطة سيدة واتقطعت فقامت صوتت ولمت الناس وتشتمني بالإنجليزي و صورتني وأنا قعدت اعتذرلها بس مفيش أي نتيجة، فالناس اتلمت و هي اتصلت بالنجدة جم خدوني على قسم النزهة”

وأضاف المتهم " كنت ماشي في الشارع شايل عدة خاصة بالمحل بتاعي وهي كانت ماشية جنبي بالشارع"

وبسؤاله عن مواصفات المجني عليها قال، صينية ورفيعة وشعرها أسود، ولابسه فستان قصير أحمر في حاجة تانية، وكان فوق الركبة.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية إن المتهم قام بالتعدي جنسيا على المجني عليها بأن قام برفع الجيبة بتاعتها بالطريق العام وملامسة منطقة عفتها من الخلف قاصدا في ذلك التعدي عليها جنسياً.

يذكر أن هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.