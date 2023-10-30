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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

20 دولة ترسل مساعدات لغزة والشاحنات تدخل القطاع حتى منتصف الليل

شاحنات تدخل غزة
شاحنات تدخل غزة

 كشف الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء، تفاصيل دخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن كل عناصر تنظيم المساعدات الإغاثية تعمل ليل نهار لدخولها لقطاع غزة.

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إيطاليا ترسل أول طائرة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة عبر مصر

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 وأشار رئيس الهلال الأحمر في شمال سيناء إلى وصول طائرة من البحرين منذ قليل، محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية لمطار العريش، مضيفًا أن هناك عددًا كبيرًا من سيارات التحالف الوطني تدخل عبر نفق تحيا مصر باستمرار.

 ونوه إلى أن هناك 20 دولة وأكثر من 16 منظمة أممية أرسلت مساعدات، ومتوقع اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات حتى منتصف الليل، وذلك وفق عمل كبير للدبلوماسية المصرية؛ مستشهدًا بدور الرئيس السيسي في إدخال تلك المساعدات التي يبلغ عددها المئات.

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