كلام فى الهوا

الإثنين 30/أكتوبر/2023 - 07:56 م 10/30/2023 7:56:43 PM

فى ناس تعيش فى الحياة بلا هدف، كل ما يفعله وهو طفل أن يقول عندما أصبح شابًا سوف أتزوج، فإذا تزوج يقول عندما أصبح شيخًا سأكون متفرغًا وإذا جاءته الشيخوخة يتطلع إلى الرحلة التى قطعها فيعلم أن الوقت فات. فليس صحيحًا أن قيمة الحياة فى أن تحياها، بل يجب عليك أن يكون لك هدف ولا تنتظر أن يدخُل فيك هدف. واعلم قبل فوات العمر أن كل يوم هو حياة. فإذا ضللت الطريق فيها عليك ألا تتوقف. واعلم ماذا تريد لهذا اليوم، حتى لو لم تحقق ما رغبت فيه، فهناك سوف تصل إلى نقطة أفضل مما كنت عليه لأنك إذا توقفت سوف تضل الطريق، وأن الأعمال الكبرى تنادى على من يقوم بها، ولا تلتفت إلى خصومك وانتظر ماذا تفعل بهم الأيام فهى قادرة على حملهم إلى مزبلة التاريخ، ولا تندم على فعل الخير لأنه الواجب ولا تنتظر شيئًا من ورائه، واعلم أن الباقى دائمًا فى الدنيا بعدك شيئان: العدل والظلم، فإذا كنت عادلًا فاعلم أن العدالة خالدة الذكر مع من يُقيمها إلى القبر، واسمه لا يُمحى من الأرض بل يُذكر على مر السنين بسبب عدله، والظلم لن يبقى كثيرًا والرجل الظالم سوف لا يتذكره أحد إلا ويلعنه.

لم نقصد أحدًا!