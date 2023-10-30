وزير الدفاع الإسرائيلي يُعلّق على تحرير المُجندة من حماس

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، بأن القوات الإسرائيلية ستُقدم قصارى جهدها من أجل حماية مواطني تل أبيب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين.

وجاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير مجندة كانت تحتجزها حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وذلك خلال العملية العسكرية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات له، أنه يتوجب علينا الانتصار والقضاء على حركة حماس إما نحن أو هم.

وأشار جالانت إلى أنه على قناعة بأن الجيش الإسرائيلي يعمل بالجيش الصحيح، وما لم نتصرف فكنا سننتظر سنوات طويلة لتحرير الرهائن.

وأكد جالانت أن المعركة مستمرة في غزة والنشاط متقدم ويحقق نجاحا والاحتمال مرتفع لبشريات سارة، لافتا إلى أن هناك كثير من المخطوفين لدى حركة حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في صفوفه

أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وأضافت أن "هذا يفسر حالة الهستيريا باستهداف حصد الأرواح البشرية باستخدام القصف الجنوني والقوة النارية المفرطة لتقليص خسائر جيشهم".

ويُواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة، وكثف غاراته على المحاور كافة.