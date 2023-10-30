حبس سيدة و4 رجال لإختطافهم تاجر إثر خلافات مالية بالوراق

أمر قاضي المعارضات شمال الجيزة، بحبس سيدة و4 رجال لاختطافهم تاجر واحتجازه داخل شقة بسبب خلافات مالية في الوراق.



وأفادت التحقيقات، أن الضحية كان برفقته محامي أثناء استقلالهما سيارة لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكى أمامهم وقيام مستقليها بإصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامى إتصال هاتفى من رقم "محدد" ساومه لدفع مبلغ مالى 2 مليون جنيه نظير تحرير "المختطف قائد السيارة".

وكشفت التحقيقات، أن الضحية نصب على أحد المتهمين واستولى على مبلغ 815 ألف جنيه لتغييرهم بعملة أجنبية، فقرروا استدراجه من خلال امرأة لاستعادة الأموال، فاثناء استقلال الضحية السيارة، اختطفوه واحتجزوه مقابل استرجاع المبلغ المالي.



كان قد تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من "محامى ونجار" بأنه حال إستقلالهما سيارة ملاكى ملك الثانى قيادة عامل بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكى أمامهم وقيام مستقليها بإصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامى إتصال هاتفى من رقم "محدد" ساومه لدفع مبلغ مالى 2 مليون جنيه نظير تحرير "المختطف قائد السيارة".



بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية" كما أمكن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة "ملك أحد المتهمين" بمحافظة القليوبية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب على ثلاثة منهم، حيث أوهمهم بقدرته على تغيير العملة المحلية نظير عملة أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفى، وعقب تقابلهم معه بمركز شرطة نجع حمادى بقنا قام المختطف بإستلام المبلغ المالى منهم وإعطائهم حقيبة إكتشفوا عقب ذلك أن ما بداخلها "ورق أبيض" فقاموا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.