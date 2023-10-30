موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.. فيديو

قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أننا في مرحلة تحديد اللجان.

ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن كل مرشح يحصل على رمز من الرموز وفق الأولوية وأسبقية الترشح للانتخابات، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها.

وأعلن أنه من 8 نوفمبر سيكون آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الأربعة، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته، مؤكدًا أن أن اللجان الانتخابية يتم تجهيزها من الآن؛ نظرًا لأن المصرين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبًا.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبًا، منوهًا أن اللجان ستبدأ من الساعة 9 صباحًا وفق توقيت كل دولة، مع استراحة ساعة خلال الانتخابات وفق رؤية رئيس اللجنة.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها، معلنًا أن 8 نوفمبر سيكون آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الأربعة، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته.