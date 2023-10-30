ضرورة تناول الألياف كل يوم.. طبيبة تكشف مفاجأة

نصحت أخصائية التغذية، ماريات مخينة، بضرورة تناول الألياف كل يوم فهي تزيل السموم من الجسم.

وقالت الدكتورة موخينا في إحدى المقابلات إنك تحتاج إلى تناول الألياف كل يوم موضحة الحاجة إلى مثل هذه العادة، وأشارت إلى عصير المعدة والإنزيمات وعمليًا لا تدمرها، والألياف تصل إلى الأمعاء دون تغيير، والألياف الغذائية التي يتكون منها تنظف الأمعاء بشكل فعال وتنشط إخلاء الكتل الغذائية وتزيل السموم.

الألياف تبطئ إطلاق الكولسترول والسكر في الدم:

ويجب أن يعتاد الإنسان على تناول الخضار والفواكه والحبوب بشكل يومي، وأوضحت ماريات موخينا لموسكو 24 أنها تحتوي على الكثير من الألياف، أي الألياف الغذائية، التي تعمل على تحسين وظيفة الأمعاء.

وأضافت المختصة أن الألياف تبطئ إطلاق الكولسترول والسكر في الدم، وبالتالي خفض مستوياتهما، ميزة أخرى هي قدرته على أن يكون بريبيوتيك، أي غذاء للبكتيريا المعوية المفيدة، والتي بفضلها يتم تصنيع العديد من الفيتامينات في الجهاز الهضمي.