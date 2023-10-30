السيطرة على حريق شقة سكنية بالدقي

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.