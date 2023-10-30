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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية بالدقي

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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