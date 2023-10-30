زيلينسكي غاضب من تراجع اهتمام الحُلفاء الغربيين بأوكرانيا.. مجلة تُوضح

شعر الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، بالغضب من نتائج زيارته لواشنطن في سبتمبر، بسبب فقدان اهتمام الحلفاء الغربيين بكييف، حسبما أفادت مجلة "تايم" الأمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت المجلة: "بعد زيارته لواشنطن، حاول مراسلو مجلة تايم، معرفة رد فعل كييف على الإشارات التي تلقتها، وخاصة دعوات زيلينسكي الملحة لمحاربة الفساد داخل حكومته، فضلًا عن تراجع اهتمام الحلفاء".

وأضافت أنه "في اليوم الأول بكييف، سألت أحد الأشخاص من دائرته عن شعور الرئيس، وجاء الجواب دون أدنى تردد: غاضب".

وأكدت المجلة أن "نظام كييف يرى فقدانًا كاملًا للاهتمام من طرف الحلفاء الغربيين، وكذلك مستوى الدعم الدولي، كما اعترف ممثل فريق الرئيس، أن زيلينسكي يشعر بالخيانة من قبل حلفائه الغربيين".

وكتبت صحيفة "Forsal" البولندية أن النزاع في الشرق الأوسط أدى إلى صرف انتباه الغرب عن أوكرانيا، وسيتعين على زيلينسكي القبول بالواقع الجديد.

كما ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر أن رؤساء الاتحاد الأوروبي تشاجروا فيما بينهم في قمة بروكسل، بشأن تمويل أوكرانيا.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق نجاحات على الأرض.

زيلينسكي يُعلن تغييرات في قيادة جهاز الأمن الأوكراني:

أجرى الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، تغييرات في قيادة جهاز أمن بلاده، وتم نشر مرسوم بهذا الشأن في موقع مكتب الرئاسة الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

ووفقًا للمرسوم أقال زيلينسكي نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني أناتولي ساندورسكي، وعين الرئيس السابق للدائرة الرئيسية للإدارة في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فلاديمير بيتريشينكو، لمنصب رئيس دائرة جهاز الأمن الأوكرانية في مقاطعة فينيتسا.