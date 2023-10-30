"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تطلق 338 قافلة طبية في 20 محافظة خلال أكتوبر

أعلنت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذ 338 قافلة طبية خلال شهر أكتوبر الماضي في تخصصات مختلفة "باطنة- عظام- أطفال- جلدية- رمد- نساء"، للكشف بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية بالمحافظات، وذلك حرصًا من المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكل محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت المؤسسة، أن قوافلها الطبية- خلال شهر أكتوبر- انتشرت في 20 محافظة وأكثر من 300 قرية وعزبة ونجع وتمكنت من الكشف على آلاف المرضى من غير القادرين وصرف الدواء لهم بالمجان.

يشار إلى أن العيادات المتنقلة لمؤسسة راعي مصر وصل عددها حاليا إلى نحو 28 عيادة متنقلة، وتأمل المؤسسة في وصولها إلى 100 عيادة متنقلة لخدمة 8 ملايين مريض، ويصل عدد الفرق الطبية إلى 50 فريقًا طبيًا، بمشاركة 300 طبيب.