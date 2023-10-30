كيفية خفض نسبة الكوليسترول دون استبعاد الأطعمة المفضلة لديك

على الرغم من أن ارتفاع نسبة الكولسترول هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، إلا أن الكثير من الناس قد لا يفهمون بشكل كامل فوائد الكولسترول "الجيد"، ويحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول عندما يكون لدى الشخص كمية كبيرة جدًا من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في دمه وغالبًا ما تكون هذه الحالة مرتبطة بالنظام الغذائي وتنتج بشكل رئيسي عن تناول الأطعمة الدهنية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وزيادة الوزن.

والكولسترول الجيد، المعروف باسم كوليسترول HDL، يقلل في الواقع من احتمالية الإصابة بمشاكل في القلب أو السكتة الدماغية ويمكن أن يزيد الكولسترول السيئ، المعروف باسم LDL، من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض.

ومن المهم أن نتذكر أن تحقيق مستوى متوازن من الكوليسترول لا يقتصر فقط على التخلص من بعض الأطعمة، وقال إن الأمر يتعلق باتباع نهج غذائي متكامل،" كما يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف لـ MedicForum.

جميع المنتجات

اختر الأطعمة الكاملة وقلل من الأطعمة المصنعة، خاصة الغنية بالسكر والدهون غير الصحية والأملاح.

والأطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة وفول الصويا غنية بالستيرول النباتي الذي يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

فهم الدهون

ركز على الدهون غير المشبعة في نظامك الغذائي، بما في ذلك الأطعمة مثل زيت الزيتون والأسماك الدهنية (سمك السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة والأنشوجة) والأفوكادو والمكسرات والبذور.

والجوز الوحيد الذي يحتوي على كميات كبيرة من أوميغا 3 ALA النباتي الأساسي (2.7 جم / 30 جم). يساعد ALA في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية في الدم.

الكربوهيدرات الجودة

اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الكربوهيدرات المكررة لأنها غنية بالألياف، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

والأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول غير HDL، وتشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى الآثار الضارة للأطعمة فائقة المعالجة على صحة القلب بسبب محتواها من الدهون المشبعة والمواد المضافة والميل إلى الإفراط في الاستهلاك.

وإن إيجاد طرق لتقليل استهلاكنا من الأطعمة فائقة المعالجة أصبح الآن أولوية، ومع زيادة الأدلة على الآثار الصحية، نحن نعلم أن تقليل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة في نظامنا الغذائي هو أفضل شيء يمكننا القيام به من أجل صحة القلب.