جامعة الأزهر تتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

أعرب طلاب جامعة الأزهر عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين؛ حيث جابت مظاهرة دعم وتضامن مع الفلسطينيين بقيادة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونوابه، وعدد من عمداء الكليات؛ المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر.

وأكدت قيادات جامعة الأزهر وطلاب المدينة الجامعية تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية بهتافات: (من الأزهر لفلسطين معاكم ليوم الدين).

يذكر أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قام بخطبة الجمعة بمسجد المدينة، متحدثًا عن دعم القضية الفلسطينية، تبعها كلمة للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وقصائد شعرية عن فلسطين ألقاها شاعر الأزهر الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يؤدي صلاة الغائب على شهداء فلسطين ويطلق حملةً للتبرع بالدم دعمًا للمصابين



انطلاقًا من الموقف الوطني لجمهورية مصر العربية تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث من اعتداءات إسرائيلية غاشمة على الأبرياء من الأطفال والنساء وما حدث أول أمس من اعتداء صارخ على مستشفى المعمداني؛ نظمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه البحري، وعمداء وعميدات كليات الجامعة وقفة تضامنية؛ اعتراضًا على ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية وحشية.

وعبر فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن دعم جامعة الأزهر لجهود فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية.

وأعلن فضيلة رئيس الجامعة عن إطلاق حملة للتبرع بالدم داخل جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لصالح الجرحي والمصابين من أشقائنا في فلسطين، إضافة إلى تبني حملة مساعدات غذائية.

كما أعلن جاهزية القطاع الطبي بجامعة الأزهر (أطباء - تمريض - أدوية) وكل ما يلزم لإرسال قوافل طبية لتطبيب وعلاج المصابين في مختلف التخصصات.

وفي ختام الوقفة التضامنية قام فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات، بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء من فلسطين الحبيبة.