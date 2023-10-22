حملة للتبرع بالدم من طب فاقوس لصالح الأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن كلية الطب البشري بفاقوس بجامعة الزقازيق، شهدت إقبالاً كبيراً من طلاب الكلية على حملة التبرع بالدم، والتي تم تنفيذها داخل حرم الكلية، لصالح الأشقاء في فلسطين، مقدماً الشكر والتقدير للطلبة والطالبات بالكلية على هذه اللفتة الإنسانية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور وليد عبد الفتاح إسماعيل، عميد كلية الطب البشري بفاقوس، جامعة الزقازيق، والتي تم تنظيمها من خلال إدارة الكلية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وكلف وكيل الوزارة مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بفاقوس، بتوفير عيادة بنك دم متنقلة تابعة للمديرية، لتنفيذ حملة التبرع بالدم داخل الكلية، وبالتنسيق مع مدير ومسئولي وفنيين بنك الدم بمستشفى فاقوس.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، لافتًا إلى أن التبرع بالدم هو واجب إنساني، مناشداً جميع المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الواجب الصحي، مقدماً الشكر للفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المبذولة لصالح المرضى والمصابين وأخواننا الأشقاء في فلسطين.