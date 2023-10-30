جوارديولا: ليفربول المنافس الأكبر لنا وليس مانشستر يونايتد

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن أن ليفربول يعد المنافس الأكبر للسيتزين خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما حسم ديربي مانشستر.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره اليونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي شهدت تألق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، بعدما سجل هدفين، وفيل فودين هدف واحد.

تصريحات جوارديولا

تحدث جوارديولا في تصريحات صحفية، حيث قال: "فوز انتهائي من تدريب مانشستر سيتي، فإن ليفربول يعد المنافس الأكبر لنا، فهم يجعلوننا نتحدى، أعلى وأعلى".

وتابع: "الريدز يساعدنا في أن يجعلونا فريقًا أفضل في جميع الأقسام، في ظل تواجدي، فهم تحدونا أكثر من أي فريق آخر، ولم يكن مانشستر يونايتد في الصورة".

وأكمل: "أما عن اليونايتد، فإن لديهم موسم واحد فقط حيث كانوا قريبين جدًا منا وكان ذلك مع أولي جونر سولشاير، لذلك فإن ليفربول هو المنافس الأكبر لنا".

ويُفكر بيب جوارديولا في حسم لقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما حقق لقب المسابقة لعدة مرات خلال السنوات الماضية، بعد الأنباء التي ترددت عن نية المدرب الإسباني في الرحيل عن الستزين مع نهاية الموسم الحالي.