قافلة طبية للكشف على غير القادرين في الشرقية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق استهدفت توقيع الكشف الطبي على 97 مريضًا.

بدأت القافلة فى الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر- عيون- أعصاب- عظام- مخ وأعصاب- سمعيات- جراحة عامة- أطفال- باطنة- مسالك».



وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إن المرضى المستفيدين من قرى بن العاص وسنجها وشنيط الحرابوة بمركز كفر صقر، وقريتي النخاس وبني شبل بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.