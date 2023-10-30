محمد شريف وطارق حامد.. تعادل إيجابي بين الخليج وضمك في الشوط الأول

انتهت مجريات الشوط الأول بتعادل فريق الخليج ونظيره ضمك، بهدف لمثله، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

أهداف الشوط الأول من مباراة الخليج وضمك

تقدم الخليج عن طريق اللاعب وو يونغ جانغ فى الدقيقة 28، من أحداث الشوط الأول، وأدرك التعادل لفريق ضمك اللاعب نيكولاي ستانسيو فى الدقيقة 33 من ذات الشوط.

ويتواجد المصري طارق حامد فى التشكيل الأساسي لفريق ضمك، فيما يشارك محمد شريف أساسيا بصفوف فريق الخليج في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين التى تجمع الفريقين حاليًا.

تشكيل ضمك أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

في خط الدفاع: فاروق شافعي - سنوسي هوساوي - سلطان فقيهي - ضاري العنزي

في خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

في الهجوم: كيفن نكودو- أحمد الزين - أسان سيساي

وجاء تشكيل الخليج لمبارة ضمك

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

في خط الوسط: وو يونج جونج - خالد ناري - عبد الإله هوساوي

في الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز