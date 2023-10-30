"التموين" تستجيب لـ الوفد وتوفر السلع الضرورية لأهالي قرية الدير بالقليوبية

استجابت وزارة التموين لمناشدة نشرتها بوابة الوفد، لأهالي قرية الدير بطوخ بمحافظة القليوبية، بعد شكواهم عدم توافر سلعة السكر بالجمعية الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجمعية الاستهلاكية، ومقرها بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية بجوار مدرسة الثانوي العام اسفل الجمعية الزراعية .

وتم توريد 10 أربطة سكر كل رابطة بها عدد 20 كيلو سكر، اليوم الاثنين الموافق 30/10/2023 بالجمعية الاستهلاكية بقرية الدير بطوخ بمحافظة القليوبية.

وكانت بوابة الوفد نشرت مطلع شهر أكتوبر الحالي، مناشدة من أسامة صبحي، عضو بحزب الوفد بطوخ بمحافظة القليوبية، وزارة التموين والتجارة الداخلية والجمعية الاستهلاكية، وطالب فيها بتوفير سلعة السكر بالجمعية الاستهلاكية، والتي مقرها أسفل الجمعية الزراعية بجوار مدرسة الثانوي العام، بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

كما ناشد المسئولين بتوفير عدد من السلع الضرورية لتلبية احتياجات أهالي القرية وهي:

الزيت والأرز البلدي والمكرونة والعدس والبقوليات بكافة انواعها.

والبيض والدواجن، واللحوم الطازجة، والاسماك بكافة انواعها.

والحلوي الطحينية، والصلصة بكافة انواعها وسلعة الزبدة الصفراء البلدية، والمسليات بكافة انواعها.

وذلك لتغطية احتياجات أهالي قرية الدير، والمناطق التابعة لقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، والتي يبلغ التعداد السكاني للقرية، أكثر من 100000 نسمة.