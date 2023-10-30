أبوالنصر: اتفاقية التعاون الجمركي العربي تسهل حركة البضائع بين الدول

أكد الوزير مفوض بهجت أبوالنصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي تشجع الدول الأطراف على اتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة.

كما تعمل هذه الإدارات على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها، خصوصًا في مجالات؛ تبادل الموظفين والتدريب المتبادل وتبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية وتبادل الخبراء والدراسات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين الجمركية.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة مهام نقاط اتصال اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربية، كما يتناول الاجتماع مناقشة المشروع المقدم من الأمانة العامة حول البنود المرجعية لعمل اللجنة.

وأوضح أبوالنصر أن اتفاقية التعاون الجمركي العربي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 3 أغسطس 2022، وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها.

يذكر أن الشهر الماضي عقد الاجتماع الـ32 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للاتفاق على الشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.