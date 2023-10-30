طارق حامد ضد شريف.. موعد مباراة الخليج وضُمك الليلة والقناة الناقلة

يستعد فريق الخليج السعودي المحترف في صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع نظيره فريق ضمك الذي يضم الدولي طارق حامد، وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين، والتي يحتضنها ملعب الأمير سعود بن جلوي.

وتأتي هذه المواجهة بطابع خاص، حيث يلتقي محمد شريف لاعب الخليج الحالي والأهلي السابق مع طارق حامد لاعب ضُمك الحالي ولاعب خط وسط الزمالك السابق.

موعد مباراة الخليج وضمك في كأس الملك

من المقرر أن تنطلق مباراة الخليج وضمك في الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت مصر والسادسة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الملك.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج وضمك في كأس الملك

وتذاع المباراة عبر قناة “Scc Sports HD 2″ لبث هذه المباراة.”

مشوار الخليج وضمك في بطولة كأس خادم الحرمين

تأهل الخليج إلى هذا الدور بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الدور السابق بنتيجة 2-0، بينما تأهل ضمك بعد انتصار صعب على القيصومة بنتيجة 2-1 في الدور الماضي.