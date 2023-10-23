بنهاية موسم إنتر ميامي .. ميسي يسجل حضورًا لافتًا في مشاركته الأولى بأمريكا

أنهى أمس الأحد فريق إنتر ميامي الأمريكي موسمه المحلي ، محتلاً المركز قبل الأخير في جدول الدوري هناك ، في الوقت الذي قدم فيه الأرجنتيني ليونيل ميسي أداءًا مميزًا خلال موسمه الأول في أمريكا مع ناديه إنتر ميامي بحصيلة 11 هدفا بعد خوض 14 مباراة معهم بجميع المنافسات.

وانتقل ميسي إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي ، بعدما رفض عرضًا مغريًا من الهلال السعودي لضمه على غرار كبار أوروبا ممن انتقلوا إلى السعودية الآونة الأخيرة.

بداية مميزة ..

كان اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 36 عام ، قد حقق انطلاقة مميزة فور قدومه إلى الفريق الأمريكي ، بعد أن قاد إنتر مياني للفوز بلقب كأس الدوريات الأمريكي وهو اللقب الأول في تاريخ النادي ، بعد مشاركته في 7 مواجهات بالبطولة ، تمكن قائد منتخب الأرجنتين من تسجيل 10 أهداف خلالهم في سجل تهديفي مميز.



ونفى ميسي خلال تصريحات أخيرة ما تردد بشأن إمكانية رحيله عن الفريق في انتقالات الشتاء قائلاً : لن أرحل، أنا مستمر هنا مع انتر ميامي، بل وسألعب في جميع المباريات المقبلة حتى بعد، أن أضعنا فرصة التأهل والمنافسة على لقب الدوري الأمريكي هذا الموسم، أود أن أكون على أعلى مستوى من الجاهزية قبل التوقف الدولي المقبل خلال شهر نوفمبر المقبل.

كان الأرجنتيني ميسي قد سبق وأن توج بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات من قبل سنوات: 2009-2010-2011-2012-2015-2019- 2021.