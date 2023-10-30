أحكام مُشددة على عصابة تجارة الآثار في التجمع

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس ، حُكماً بمُعاقبة 3 متهمين بالسجن المُشدد لإدانتهم بتهمة الإتجار في الآثار وإحراز أسلحة نارية وبيضاء.

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وشمل الحكم مُعاقبة كل من وجيه .ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن لمدة 3 سنوات مع غرامة مليون جنيه لإدانتهم بالإتجار في الآثار.

وعوقب المُتهم وجيه.ع أيضاً بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وأبيض، وقضت المحكمة بمُصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصارف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين الأول والثاي في أمر الإحالة قيامهما بإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف أمر الإحالة إنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمون جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار علي النحو المبين بالتحقيقات

واختتم أمر الإحالة أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.