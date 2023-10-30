محمد شريف وطارق حامد.. تقدم الخليج أمام ضمك بعد مرور 30 دقيقة

كأس خادم الحرمين

مازال التعادل السلبي يسيطر على مجريات الشوط الأول بين فريق الخليج ونظيره ضمك، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل فريق الكرة الأول بنادي الخليج هدف التقدم عن طريق اللاعب وو يونغ جانغ، فى الدقيقة 28 من زمن المنعطف الأول.



تشكيل ضمك أمام الخليج في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة

في خط الدفاع: فاروق شافعي - سنوسي هوساوي - سلطان فقيهي - ضاري العنزي

في خط الوسط: طارق حامد - أنتوليتش - ستانشيو

في الهجوم: كيفن نكودو- أحمد الزين - أسان سيساي

وجاء تشكيل الخليج لمبارة ضمك

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

في خط الوسط: وو يونج جونج - خالد ناري - عبد الإله هوساوي

في الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز