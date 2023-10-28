ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 11

اختتمت اليوم منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بـ3 مواجهات قوية شهدت فوز النصر والاتفاق وأبها على حساب الفيحاء والوحدة والشباب.

وحقق فريق النصر الفوز على الفيحاء بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي يتصدر الجدول بـ29 نقطة.

كما حقق فريق أبها فوزًا مثيرًا على الشباب بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

وفي ختام الجولة حقق فريق الاتفاق فوزًا مثيرًا على فرق الوحدة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ومع نهاية الجولة 11 حافظ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارته لجدول ترتيب الهدافين برصيد 11 نقطة، ويأتي خلفه زميله بفريق النصر النجم البرازيلي تاليسكا بـ8 أهداف متساويًا مع الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال.

واليكم جدول ترتيب الهدافين