لينك مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 بث مباشر اليوم 2023-10-30 يلا شوت

مراسم حفل الكرة الذهبية 2023 ستقام في مسرح “دو شاتليه” الشهير في العاصمة الفرنسية باريس. سيتم توزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الحالي، والتي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

كما سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة جيرد مولر التى تُمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار موسم كروي كامل، بالإضافة إلى جائزة سقراط والتي يتم منحها للاعبين ساهموا بشكل ملحوظ في الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع في العالم.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبا، يتصدرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والذى يعد الأبرز لحصد الجائزة للمرة الثامنة في التاريخ، وإيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.

من بين المرشحين أيضًا اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي. يعد صلاح من بين أفضل 30 لاعبًا في جائزة الكرة الذهبية للعام الخامس على التوالي. حقق صلاح إنجازًا تاريخيًا بالتواجد المستمر في القائمة النهائية لأفضل اللاعبين في العالعالم.

تاريخ تواجد محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية على مر السنوات كان كالتالي: المركز السادس في عام 2018، المركز الخامس في عام 2019، المركز السابع في عام 2021، والمركز الخامس في عام 2022. إن هذا الإنجاز يعكس المستوى الرفيع الذي يقدمه صلاح كلاعب وتأثيره الكبير في فريقه وفي المنتخب المصري.

من المثير للاهتمام أن ليونيل ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ، حيث حصد الجائزة لمدة 7 مرات في مسيرته الكروية المذهلة. إن ترشيح ميسي مرة أخرى للجائزة يؤكد قوته وتأثيره المستمر في عالم كرة القدم.

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يترقب العديد من عشاق كرة القدم حفل الكرة الذهبية 2023 بفارغ الصبر، حيث سيتم الإعلان عن اللاعب الفائز بالجائزة الأكثر تميزًا في عالم كرة القدم. سواء كان ميسي سيحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بالفوز بالجائزة للمرة الثامنة أم سيظهر لاعب جديد ليحصد اللقب، فإن هذا الحدث الرياضي المهم سيبقى حديث الجماهير ووسائل الإعلام الرياضية.

المرشح للفوز بالكرة الذهبية 2023؟

أكد الصحفي فابريزيو “رومانو” أن اللاعب الأرجنتيني لفريق إنتر ميامي، ليونيل ميسي، هو المرشح الأقوى للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، ويعتبر اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر فوزاً بالكرة الذهبية على مر التاريخ، حيث حصل علي الجائزة 7 مرات سابقة، آخرها عام 2021، ويبدو أنه في طريقه أيضاً للكرة الثامنة بعد أن قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية