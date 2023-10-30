علامات في الجلد تكشف نقص فيتامين سي بالجسم.. طبيب يحذر

يحذر الأطباء من المخاطر الصحية التي يسببها نقص فيتامين سي في الجسم، نظرًا لأنه أحد العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها، فهو المسؤول عن حماية الخلايا، والحفاظ على صحة الجلد، والأوعية الدموية، وصحة العظام والغضاريف.

علامات فى الجلد تكشف نقص فيتامين سى في جسمك

ووفقًا لما نشره موقع "تايمز أوف إنديا"، هناك علامات واضحة تشير إلى نقص فيتامين سى بالجسم، فمن المحتمل عدم شعور الشخص بأعراض نقصه، إلا بعد مرور شهور عدة، وتشمل تلك الأعراض بعض الأمراض الجلدية المتماثلة في الجلد الخشن والمنتفخ.

علامات فى الجلد تكشف نقص فيتامين سى في جسمك

يظهر التقرن الشعرى على الجزء الخلفي من الذراعين أو الفخذين أو الأرداف، والذى يوصف بـ "جلد الدجاج"، حيث يتم أكتشاف هذه الحالة عادةً بعد 3 إلى 5 أشهر من تناول كمية غير كافية من فيتامين سي.

قد يكون شعر الجسم على شكل المفتاح علامة على نقص فيتامين سي في الجسم، كما تشمل العلامات الأخرى كسر الأوعية الدموية بالقرب من بصيلات الشعر والتي قد تظهر على شكل بقع حمراء زاهية.

ويؤثر نقص فيتامين سي أيضًا على المفاصل لأنها تحتوي على الكثير من الأنسجة الضامة الغنية بالكولاجين، مما يتسبب في الإصابة بالعرج أو صعوبة المشي.

وأكد الأطباء أن النظام الغذائي يلعب دورا مهمًا في الحفاظ على نسبة فيتامين سي في الجسم وتمنع من نقصها، وتتضمن العناصر الغذائية الغنية بالفيتامين الفواكه والخضراوات والكيوي والبابايا والقرنبيط والبرتقال والكرنب بروكسل والطماطم.

وهناك عوامل تسبب نقص فيتامين سى منها إدمان الكحول، وتغذية الأطفال على حليب البقر، وتناول كبار السن للشاي والخبز المحمص فقط، والتدخين، وقلة تناول الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الأكل.

وتضمنت عوامل الخطر أيضًا الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول والذين لديهم متطلبات عالية من فيتامين سي، واضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض التهاب الأمعاء، والحديد الزائد الذي يسبب إهدار فيتامين سي عن طريق الكلى.