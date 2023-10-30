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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مستشار وزير التعليم العالي يشهد تكريم أوائل معهد الحاسب الآلي بدمياط

تكريم أوائل الطلاب
تكريم أوائل الطلاب

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل وطلاب الأنشطة بالمعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا بدمياط. 

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وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور عبد الله بدر مدير المعهد، الدكتور عماد عيد رئيس مجلس الإدارة، وبحضور النائب وليد التمامى والنائب  محمد أبو حجازى  أعضاء مجلس الشيوخ،  وقيادات المجتمع المدنى. 

مستشار التعليم العالي يدعو لاكتشاف المواهب

وأكد الدكتور مستشار التعليم العالي أهمية استقبال وتكريم الطلاب المتميزين في الدراسة والأنشطة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز التنافسية ويحفز الطلاب على تحقيق التفوق والإبداع، كما حثّ الطلاب الجدد على اغتنام الفرصة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمعهد لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أهمية الأنشطة الطلابية في صقل شخصية الطالب وتنمية مواهبه وقدراته، مشيرًا إلى أن الأنشطة تساهم في بناء جيل واعٍ مثقف قادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع. 

وحث مستشار التعليم العالي الطلاب على الانخراط في الأنشطة المختلفة مثل الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، موضحًا أن الأنشطة تساعد على اكتشاف المواهب وتنمية القدرات القيادية وتعزيز روح العمل الجماعي. 

ودعا مستشار وزير التعليم العالي إلى تهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة بحرية وإبداع بما يسهم في خدمة الوطن ورفعة المجتمع.
 

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