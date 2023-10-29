التعليم العالى تغلق أكاديمية للعلوم الحديثة في القاهرة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية دى إم آي للعلوم الحديثة "DMI" والكائن مقرها في 86 شارع عباس العقاد بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

وقامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقديم للطلاب من جميع المؤهلات: ثانوي عام، وثانوي أزهري، ودبلوم تجاري، ودبلوم صناعي، ودبلوم زراعي، ودبلوم سياحة وفنادق، وطلاب الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وتروج الأكاديمية بوجود أقسام: التبريد والتكييف، والمساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والحاسبات ونظم المعلومات، والسياحة والفنادق، والضيافة الجوية، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا البترول.

كما تدعي وجود قسم لحملة الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى ادعائها بإعطاء الطلاب شهادات معتمدة وموثقة والإشراف على الامتحانات، على النحو الوارد بصفحة التواصل الاجتماعي الخاص بالمنشأة.

وزير التعليم العالى يخاطب محافظ القاهرة لتنفيذ القرار

وخاطب وزير التعليم العالى اللواء محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وقدم السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة تقريرا بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف متحدث التعليم العالى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.