محافظ القاهرة يتفقد أسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية بالمنطقة الجنوبية

قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع وسلاسل محال تجارة المواد الغذائية بالمنطقة الجنوبية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى اطلقها د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجوة عالية وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

وخلال الجولة التقى محافظ القاهرة بعددٍ من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول تواجد السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها، حيث أكد المواطنون توافرها وحصولهم على احتياجاتهم منها بيسر .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الدورية للأسواق لمتابعة توافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع فى إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن محافظ القاهرة عقدت محافظة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والذى يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية بحضور اللواء أ.ح أيمن الأطفيحى مستشار المدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب، ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، استهل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الندوة أن القيادة السياسية تسعى دائماً لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا وذلك من خلال رؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أطلق على عام 2017 عام المرأة لتكون نقطة انطلاق ودافعًا لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" والذي يؤهل السيدات على مستوى الجهات للعمل بمحافظتهن ينفذ من خلال تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب ،حيث يسعى هذا البرنامج لتنمية المهارات وصقلها.

وأضاف محافظ القاهرة أن تمكين المرأة يأتي في الأطر المناسبة للارتقاء بها اجتماعيًا وسياسيًا وليكون له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة المجتمع والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية، فضلاً عن دورها في الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المجتمع المصري بما يمتلكه من تراث حضاري عريق حرص على توفير كافة المقومات لتحقق المرأة واجبها الوطني ، مضيفًا أن الدولة المصرية تعزز دور المرأة بالمجتمع بما لديها من مقومات لذاتها ومكانتها وبما يكفل لها تحقيق أهدافها من الفرص المتاحة والتي وفرتها الدولة لها.

واكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات الماضية ومنذ عشر سنوات،حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل كقيادية تنفيذية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن محافظة القاهرة استطاعت في سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة. ويأتي برنامج تمكين المرأة المصرية لتتويج المرحلة السابقة وصقل المهارات متوافقًا مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة على تقديم كل الدعم اللازم للسيدات المتميزات ،مع السعى إلي المزيد من النجاح والتقدم فى مجالات تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بالشراكة مع الجهات المعنية دوليًا ومحليًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة القائمين على برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" الذي سيشكل نقله نوعيه عبر قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل جيل جديد من القائدات والرائدات من عظيمات مصر وسيداتها الفضليات.