لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الإفريقي ضد المذابح الإسرائيلية في غزة

أصدرت اليوم المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بيانًا حول الوضع في قطاع غزة.

وقال البيان إن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة بمناسبة دورتها العادية السابعة والسبعين المنعقدة في أروشا، تنزانيا ، في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، تتابع بقلق الوضع الإنساني في قطاع غزة وانعكاساته السلبية على سكان المنطقة.

وبحسب السلطات المحلية فإن التصعيد العسكري في غزة أودى حتى الآن بأكثر من 7000 ضحية، 70% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما عشرات الآلاف من الجرحى.



وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال سكان الإقليم محاصرين، دون سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات الحيوية.



وتود اللجنة التأكيد على أن أي أزمة تؤثر على قطاع غزة، وهو إقليم له حدود برية مع مصر، وهي دولة طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، سيكون لها حتما آثار سلبية وتداعياتها على القارة الإفريقية.



وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء معلومات عن وجود مواطنين من عدة دول أطراف في الميثاق، بين الضحايا في غزة، بينهم نساء وأطفال وشيوخ ووجود مواطنين من الدول الأطراف في الميثاق، من بين غير القادرين على مغادرة الإقليم، والتهديد بترحيل جزء من سكان غزة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، ورفض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال محجوبة حالياً في مصر، الدولة الطرف في الميثاق.

وأكدت اللجنة في بيانها علي أهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين، التي تكرس احترام الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في الإنسان.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى العمل بلا كلل من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية وفتح الحدود لضمان حرية حركة الأشخاص المحظورين وإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدة للسكان المتضررين.

ودعت اللجنة الدول الأطراف في الميثاق إلى عدم ادخار أي جهد واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية مواطنيها في غزة.

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